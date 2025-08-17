Павел Василенко

В матче первого тура Английской Премьер-лиги Ноттингем на своем поле победил Брентфорд со счетом 3:1.

Хозяева забили три мяча в первом тайме, а гости в конце игры реализовали пенальти. За Брентфорд весь матч провел украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

В параллельном матче Челси на своем стадионе сыграл вничью с Кристал Пэлас – 0:0.

АПЛ, 1-й тур

Ноттингем – Брентфорд – 3:1

Голы: Вуд, 5, 45+2, Ндоє, 42 – Тиаго, 78 (пен).

Челси – Кристал Пэлас – 0:0