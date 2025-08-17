Поражение Брентфорда с Ярмолюком, Челси не смог дома победить Кристал Пэлас
Сыграно два матча чемпионата Англии
около 1 часа назад
Фотография - ФК Ноттингем
В матче первого тура Английской Премьер-лиги Ноттингем на своем поле победил Брентфорд со счетом 3:1.
Хозяева забили три мяча в первом тайме, а гости в конце игры реализовали пенальти. За Брентфорд весь матч провел украинский полузащитник Егор Ярмолюк.
В параллельном матче Челси на своем стадионе сыграл вничью с Кристал Пэлас – 0:0.
АПЛ, 1-й тур
Ноттингем – Брентфорд – 3:1
Голы: Вуд, 5, 45+2, Ндоє, 42 – Тиаго, 78 (пен).
Челси – Кристал Пэлас – 0:0
Поделиться