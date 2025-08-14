Павел Василенко

В начале июля Диего Жота и его брат Андре Силва погибли в автомобильной аварии на севере Испании. Их автомобиль съехал с дороги, а затем загорелся.

Португальским игрокам было 28 и 25 лет соответственно. Многие футбольные деятели, бывшие товарищи по команде, тренеры и бывшие клубы выразили им почтение в социальных сетях.

В последующие дни семьям обоих игроков пришлось покрыть значительные расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами игроков. Они все еще сталкиваются с значительными расходами. Однако Ливерпуль протянул руку помощи.

Клуб объявил, что будет выплачивать семье Жоты его зарплату до конца срока действия его контракта, который действует до 2027 года. Также был выведен из эксплуатации номер «20», который он носил.

Теперь игроки Челси сделали трогательное заявление. Как сообщает The Athletic, они поделятся своим бонусом за победу на Клубном чемпионате мира с семьями Жоты и Силвы.

Челси выиграл клубный чемпионат мира, победив ПСЖ в финале со счетом 3:0, и ФИФА наградила его 131,4 миллиона евро.

Из этой суммы владелец Челси решил распределить 13,3 миллиона евро между игроками, и они совместно решили пожертвовать один миллион евро семьям Диогу Жоты и Андрея Силвы.

Жоту и Силву также почтили на чемпионате Европы среди женщин, в многочисленных товарищеских матчах и во время матча за Суперкубок Европы. Они также стали героями многочисленных муралов.