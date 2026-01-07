Почти через 22 года Тьяго Силва вернулся в Порту, чтобы пережить уникальный момент. Преодолев один из худших моментов в жизни и карьере и достигнув непревзойденного уровня в мировом футболе, «Монстр» счастлив вернуться домой, где он хочет завоевать желанное чемпионство.

41-летний бразилец подписал контракт до конца текущего сезона, который также содержит опцию продления еще на один год. Накануне «драконы» провели официальную презентацию опытного новичка.

Тьяго Силва присоединился к Порту на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел 46 матчей на клубном уровне за Флуминенсе: 4 гола, 1 ассист.