Павел Василенко

Португальский нападающий Андре Силва перешел из немецкого РБ Лейпциг в испанский Эльче. Клуб Бундеслиги получил за него один миллион евро, а также дополнительные 1,5 миллиона евро в виде потенциальных бонусов.

29-летний Силва ранее играл за Порту, Милан, Севилью и Айнтрахт (Франкфурт).

Он присоединился к Лейпцигу в 2021 году, но ему было трудно закрепиться как основной игрок основного состава, так как он также играл в аренде за Реал Сосьедад Сан-Себастьян и Вердер Бремен.