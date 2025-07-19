Полузащитник донецкого Шахтера Марлон Гомес может покинуть Украину и продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

РБ Лейпциг проявляет серьезный интерес к 21-летнему бразильцу и уже направил первое предложение по трансферу, которое донецкий клуб отклонил. По данным журналиста Филиппа Хинце, немецкий клуб не собирается останавливаться и готовит улучшенное предложение, чтобы возобновить переговоры с Шахтером.

При этом Лейпциг уже достиг предварительной договоренности с самим игроком, который выразил желание перейти в Германию и дал согласие на трансфер. Теперь многое будет зависеть от позиции руководства донецкой команды.

Марлон Гомес перешел в Шахтер зимой 2024 года из Васко да Гама за 12 миллионов евро плюс бонусы. С тех пор он сыграл за клуб 48 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.