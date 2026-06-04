Сергей Разумовский

ФИФА запретила болельщикам приносить бутылки с водой на матчи чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее фанатам разрешали брать с собой на стадион пустые прозрачные пластиковые бутылки объемом до 1 литра. Теперь эта возможность будет отменена. Под запрет также попали чашки, банки и любые другие контейнеры.

В ФИФА объяснили такое решение соображениями безопасности. В организации считают, что подобные предметы могут быть использованы как метательные объекты на трибунах и создавать риск травмирования других зрителей.

Вместе с тем нововведение может вызвать недовольство среди болельщиков, особенно учитывая то, что чемпионат мира 2026 года пройдет летом, а матчи будут проходить в США, Канаде и Мексике, где в этот период может быть высокая температура.

Отдельным вопросом остается доступность воды на аренах. В таких условиях болельщикам придется покупать напитки непосредственно на стадионах, что может стать дополнительным источником дохода для организаторов и продавцов во время турнира.

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