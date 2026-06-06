После чемпионата мира талант сборной Аргентины будет играть за другой клуб. Моуринью принял решение.
Реал вернет себе футболиста из главной сенсации Италии
около 2 часов назадПодписаться в
Жозе Моуринью, который должен возглавить Реал, уже начинает формировать трансферные приоритеты для мадридского клуба. Одним из игроков, который привлёк внимание португальского специалиста, стал атакующий полузащитник Комо Нико Пас. Об интересе к 21-летнему аргентинцу сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети X.
По информации источника, Моуринью хотел бы видеть Паса в составе Реала и рассматривает его возвращение как один из вариантов усиления атакующей линии команды. В то же время Комо не намерен легко отпускать футболиста, который стал важной фигурой для итальянского клуба. Представители Комо работают над тем, чтобы удержать аргентинца в своём составе и не допустить его быстрого возвращения в Мадрид.
Нико Пас перешёл в Комо из Реала летом 2024 года. Итальянский клуб заплатил за полузащитника 6 миллионов евро. После трансфера аргентинец получил больше игровой практики и сумел заметно прогрессировать.
В текущем сезоне Пас демонстрирует высокую результативность. В 40 матчах за Комо он забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Также молодого футболиста вызвали в сборную Аргентины на чемпионат мира-2026.