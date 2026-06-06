Сергей Разумовский

Жозе Моуринью, который должен возглавить Реал, уже начинает формировать трансферные приоритеты для мадридского клуба. Одним из игроков, который привлёк внимание португальского специалиста, стал атакующий полузащитник Комо Нико Пас. Об интересе к 21-летнему аргентинцу сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, Моуринью хотел бы видеть Паса в составе Реала и рассматривает его возвращение как один из вариантов усиления атакующей линии команды. В то же время Комо не намерен легко отпускать футболиста, который стал важной фигурой для итальянского клуба. Представители Комо работают над тем, чтобы удержать аргентинца в своём составе и не допустить его быстрого возвращения в Мадрид.

Нико Пас перешёл в Комо из Реала летом 2024 года. Итальянский клуб заплатил за полузащитника 6 миллионов евро. После трансфера аргентинец получил больше игровой практики и сумел заметно прогрессировать.

В текущем сезоне Пас демонстрирует высокую результативность. В 40 матчах за Комо он забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Также молодого футболиста вызвали в сборную Аргентины на чемпионат мира-2026.