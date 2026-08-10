Денис Седашёв

Мюнхенская Бавария выкупила контракт 18-летнего центрального полузащитника Бари Сапоко Ндиайе у гамбийского клуба Гамбинос Старс. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сенегалец подписал пятилетнее соглашение до конца сезона-2030/2031. По данным СМИ, сумма перехода составила 3,5 млн евро.

Первую половину 2026 года Ндиайе провёл в Баварии на правах аренды, сыграв в четырёх матчах за основную команду. Игрок останется в первой команде под руководством Венсана Компани.

Летом 2026 года Ндиайе также сыграл в одном матче за сборную Сенегала на чемпионате мира.

Звезда Баварии и сборной Франции хочет воссоединиться с Мбаппе в Реале.