Павел Василенко

Нападающий Темми Абрахам официально вернулся в Английскую Премьер-лигу после нескольких лет выступлений за границей. 28-летний футболист подписал долгосрочный контракт с Астон Виллой, который будет действовать до лета 2030 года, и вновь надел футболку клуба из Бирмингема.

Абрахам перешел в Астон Виллу из турецкого Бешикташа, завершив очередной этап своей зарубежной карьеры. Для английского форварда это возвращение имеет особое значение: в сезоне 2018/2019 он уже выступал за Астон Виллу на правах аренды и стал одним из ключевых игроков команды.

На данный момент Астон Вилла демонстрирует уверенную игру в чемпионате Англии и занимает третье место в турнирной таблице, уступая лишь Арсеналу и Манчестер Сити. От лидера сезона команда отстаёт на четыре очка, сохраняя реальные шансы побороться за высшие позиции.

Сам Абрахам не скрывает амбиций после возвращения. В комментарии агентству AP нападающий подчеркнул, что видит в нынешнем составе большой потенциал и настроен бороться за трофеи. По его словам, команда должна ставить перед собой максимальные задачи в каждом турнире, в котором участвует.

В текущем сезоне Абрахам провёл 26 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 13 забитыми мячами, подтвердив свой статус результативного форварда.