Эвертон одержал победу над Астон Виллой в рамках 22 тура Английской Премьер-лиги. Клуб из Бирмингема упустил шанс сократить дистанцию до лидирующего Арсенала и обойти Манчестер Сити в турнирной таблице.

Судьбу встречи решил один эпизод во втором тайме. На 59-й минуте Барри оказался самым расторопным в штрафной и после отскока отправил мяч в сетку, переиграв вратаря хозяев Эмилиано Мартинеса. Этого точного удара оказалось достаточно, чтобы мерсисайдцы заработали три очка и приблизились к зоне Лиги чемпионов на расстояние трех баллов.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч на Вилла Парк, уверенно действуя на своем фланге. В текущем сезоне Миколенко принял участие в 22 матчах за Эвертон во всех соревнованиях, однако еще не отметился голами или результативными передачами.

АПЛ. 22 тур

Астон Вилла – Эвертон 0:1

Гол: Барри, 59