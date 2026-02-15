Тренер Интера — после победы над Ювентусом: «Я всегда выбираю победу»
Рулевой Интера прокомментировал победу над Ювентусом
около 1 часа назад
Миланский Интер на своем поле одержал победу над туринским Ювентусом в матче 25 тура итальянской Серии A.
После окончания встречи главный тренер Интера Кристиан Киву подвел итоги матча и высказался о действиях своей команды.
«У нас были трудности в построении нашей игры, и нам было тяжело. Также до этого мы не выигрывали ни одного личного матча против Ювентуса два года, и игроки чувствовали это давление. Но благодаря характеру и пониманию того, что нужно было делать на поле, нам удалось победить.
Я всегда выбираю победу, характер и желание создать проблемы противнику, который сам может создать трудности для кого угодно благодаря своей ротации и своим индивидуальным и коллективным качествам. У Юве отличная команда, и они заслуживают наших комплиментов».
Поделиться