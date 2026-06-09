Сергей Разумовский

Сборная Украины продолжает искать стадион, на котором проведёт свои домашние матчи в новом розыгрыше Лиги наций. Как сообщает польское издание Meczyki, украинская сторона рассчитывала принимать соперников в Кракове, однако этот вариант в итоге не удалось согласовать.

По информации источника, команда Андреа Малдеры планировала проводить домашние встречи на арене Вислы Краков. Именно этот стадион рассматривался как один из приоритетных вариантов для матчей сборной Украины, однако переговоры не завершились соглашением.

Причиной срыва соглашения стали несколько факторов. В частности, речь идет об организационных трудностях, а также о состоянии футбольного газона на стадионе. В итоге эти обстоятельства заставили Украинскую ассоциацию футбола вернуться к поиску другой арены, которая соответствовала бы всем требованиям для проведения матчей международного уровня.

Первый домашний матч в рамках нового сезона Лиги наций сборная Украины должна провести 2 октября против Северной Ирландии. Именно эта игра станет для команды важной с учётом начала кампании, поэтому вопрос выбора стадиона имеет особенное значение для тренерского штаба и организаторов.

На данный момент окончательное решение относительно места проведения домашних матчей сборной Украины в турнире ещё не принято. Руководство УАФ продолжает работать над поиском подходящего варианта, чтобы команда могла принять соперников на удобной и качественной арене.

Ранее сообщалось, что Шахтёру не пошли навстречу в вопросе проведения матчей Лиги чемпионов в Кракове.