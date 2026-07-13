Сергей Разумовский

Умер нидерландский футбольный арбитр Роб Диперинк. О смерти судьи сообщает BBC.

Диперинку было 38 лет. Причина смерти арбитра пока не указывается. Нидерландец был известен работой на матчах внутреннего чемпионата, а также на международном уровне как арбитр VAR.

Ранее Диперинка выбрали для работы видеоассистентом арбитра на чемпионате мира 2026 года. Однако в мае его исключили из списка официальных лиц турнира. Это произошло после инцидента, который привлек внимание правоохранительных органов и футбольных организаций.

В апреле Диперинк был арестован полицией Лондона после заявления о сексуальном насилии в отношении подростка. Вскоре дело было закрыто из-за нехватки доказательств. Сам арбитр публично заявлял, что обвинения против него были необоснованными.

Диперинк подчеркивал, что с самого начала полностью сотрудничал с полицейским расследованием. Также он отмечал, что сразу был максимально открыт в общении с ФИФА, УЕФА и Королевским футбольным союзом Нидерландов.

Арбитр также выражал благодарность KNVB за поддержку и подход к ситуации. В то же время он не скрывал разочарования решением ФИФА не назначать его на чемпионат мира 2026 года после этого дела. Футбольная ассоциация Нидерландов отреагировала на смерть Диперинка официальным заявлением. В KNVB сообщили, что шокированы и глубоко опечалены этой новостью.

В организации отметили, что нидерландский футбол потерял не только высококвалифицированного и уважаемого арбитра, но и доброго, преданного своему делу коллегу. В KNVB также выразили соболезнования семье, друзьям и всем близким Диперинка, пожелав им сил пережить эту утрату.

Соболезнования в связи со смертью арбитра также выразила ФИФА. В международной федерации отметили его работу в судейском корпусе и участие в матчах высокого уровня.

Диперинк работал на матчах Эредивизи с 2017 года. Впоследствии он получил международные назначения и стал одним из нидерландских специалистов, которые регулярно привлекались к работе с системой VAR.

Одним из важных этапов его карьеры стала работа видеоассистентом арбитра на Евро-2024. Также Диперинк был арбитром VAR 9 апреля на первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, в котором Кристал Пэлас победил Фиорентину со счетом 3:0.

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