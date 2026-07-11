Трагедия в сборной ЮАР. Участник матча-открытия ЧМ-2026 не дожил даже до завершения турнира.
25-летнего футболиста нашли мертвым в его доме
около 1 часа назадПодписаться в
Футболист сборной Южной Африки и клуба Мамелоди Сандаунс Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. О трагической новости сначала сообщили южноафриканские СМИ, после чего информацию подтвердила Федерация футбола ЮАР, а также портал Transfermarkt.
По данным издания Sunday World, трагедия произошла утром в субботу, 11 июля. По предварительной информации, футболист покончил с собой в собственном доме. Также сообщается, что во время участия в чемпионате мира-2026 Адамс пережил тяжелую личную утрату — две недели назад умерла его 72-летняя бабушка.
На мировом первенстве Джейден Адамс был частью состава сборной ЮАР и принял участие в трех из четырех матчей команды на турнире. В частности, он выходил на поле в матче открытия чемпионата мира-2026.
Сборная ЮАР на Мундиале выступала в группе A. Команда начала турнир с поражения от Мексики со счетом 0:2, после чего сыграла вничью с Чехией 1:1. В заключительном туре группового этапа южноафриканцы одержали важную победу над Южной Кореей 1:0, что позволило им занять второе место в квартете.
Этот результат стал историческим для южноафриканского футбола. Сборная ЮАР впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала команда встретилась с Канадой и минимально уступила со счетом 0:1, завершив выступления на турнире.
Адамс выступал за Мамелоди Сандаунс, один из сильнейших клубов Южной Африки. Играл на клубном чемпионате мира-2026. Его смерть стала большим потрясением для южноафриканского футбола, партнеров по команде, болельщиков и всей футбольной общественности.
Ранее также сообщалось о смерти известного французского футболиста и тренера.