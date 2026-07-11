Сергей Разумовский

Футболист сборной Южной Африки и клуба Мамелоди Сандаунс Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. О трагической новости сначала сообщили южноафриканские СМИ, после чего информацию подтвердила Федерация футбола ЮАР, а также портал Transfermarkt.

Today, South African football mourn the loss of a talented player whose passion, dedication, and love for the beautiful game inspired many. Our heartfelt condolences go out to his family, loved ones, teammates, and everyone affected by this devastating loss.



May his soul rest in… pic.twitter.com/pwE6TpfkcK — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 11, 2026

По данным издания Sunday World, трагедия произошла утром в субботу, 11 июля. По предварительной информации, футболист покончил с собой в собственном доме. Также сообщается, что во время участия в чемпионате мира-2026 Адамс пережил тяжелую личную утрату — две недели назад умерла его 72-летняя бабушка.

На мировом первенстве Джейден Адамс был частью состава сборной ЮАР и принял участие в трех из четырех матчей команды на турнире. В частности, он выходил на поле в матче открытия чемпионата мира-2026.

Сборная ЮАР на Мундиале выступала в группе A. Команда начала турнир с поражения от Мексики со счетом 0:2, после чего сыграла вничью с Чехией 1:1. В заключительном туре группового этапа южноафриканцы одержали важную победу над Южной Кореей 1:0, что позволило им занять второе место в квартете.

Этот результат стал историческим для южноафриканского футбола. Сборная ЮАР впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала команда встретилась с Канадой и минимально уступила со счетом 0:1, завершив выступления на турнире.

Адамс выступал за Мамелоди Сандаунс, один из сильнейших клубов Южной Африки. Играл на клубном чемпионате мира-2026. Его смерть стала большим потрясением для южноафриканского футбола, партнеров по команде, болельщиков и всей футбольной общественности.

Ранее также сообщалось о смерти известного французского футболиста и тренера.