Сергей Разумовский

Барселона планирует начать работу над продлением контракта с нападающим Ферраном Торресом. Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба решило не откладывать этот вопрос, несмотря на то, что действующее соглашение футболиста остается в силе еще в течение одного года.

По информации источника, новый контракт может быть рассчитан еще на три или четыре сезона. Окончательный формат предложения будет зависеть от первых контактов с представителями игрока и позиции его агента. В клубе хотят заранее понять условия, на которых Торрес готов продолжить сотрудничество, чтобы не допустить затягивания переговорного процесса ближе к завершению действующего соглашения.

Ранее в Барселоне не спешили с этим вопросом, поскольку у Феррана стабильный контракт и хорошая зарплата, а сам футболист не проявлял желания покинуть команду. Из-за этого считалось, что клуб может подождать с переговорами. Однако в последнее время позиция каталонцев изменилась: руководство пришло к выводу, что лучше начать процедуру продления заранее.

На решение клуба повлияла и растущая роль Торреса в команде. После ухода Роберта Левандовски значение испанца в атакующей линии стало заметно больше. Кроме того, Барселона не воспользовалась опцией выкупа Маркуса Рэшфорда, который, как и Ферран, способен сыграть как на фланге, так и в центре нападения. Это дополнительно повысило ценность Торреса для тренерского штаба.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Такая статистика лишь подтверждает, что Барселона может рассматривать его как важную часть проекта на ближайшие годы.