Нападающий каталонской Барселоны Роберт Левандовски официально подтвердил, что покидает испанский клуб после завершения текущего сезона. 37-летний польский форвард решил не продлевать сотрудничество с «блаугранас».

Поскольку действующий контракт футболиста с каталонцами истекает 30 июня, Левандовски покинет команду в статусе свободного агента.

В своем прощальном посте в Х Роберт поблагодарил болельщиков за поддержку, а также выразил благодарность руководству клуба в лице Жоана Лапорты.

После четырех лет, полных испытаний и тяжелой работы, настало время двигаться дальше. Ухожу с чувством, что миссия выполнена. 4 сезона, 3 чемпионства.

Я никогда не забуду ту любовь, которую я получил от фанатов с первых дней. Каталония – мое место на земле. Спасибо всем, кого я встретил на своем пути в течение этих прекрасных четырех лет.

Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность прожить самый невероятный раздел в моей карьере. Барса вернулась на свое место. Visca el Barça. Visca Catalunya.