Сергей Разумовский

УЕФА назначил судейские бригады на матчи Динамо против Карабаха в третьем квалификационном раунде еврокубков.

Первый поединок состоится 6 августа в Люблине. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени. Матч будет обслуживать бригада арбитров из Дании.

Главным судьей назначен Мортен Кроуг. Ему будут помогать Стеффен Брамсен и Виктор Скитте. За работу системы VAR будет отвечать Якоб Келет, его ассистентом будет Йенс Маэ. Четвертым арбитром станет Якоб Карлсен.

На ответный матч, который пройдет 13 августа в Баку, УЕФА назначил английскую судейскую бригаду. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

Главным арбитром будет Стюарт Этвелл. На линиях будут работать Иан Гассин и Ник Грингел. Систему VAR будет обслуживать Льюис Смит, а его ассистентом станет Питер Бенкис. Обязанности четвертого арбитра выполнит Джеймс Белл.

Побил рекорд Юссуфа. Мунгенге дебютировал за Динамо и установил историческое достижение.