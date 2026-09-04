Сергей Разумовский

Украинский нападающий Роман Яремчук не сможет помочь греческому Олимпиакосу на основном этапе Лиги Европы. 30-летний форвард не был включен в заявку команды на матчи турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар принял решение не вносить украинца в список футболистов, которые смогут выступать в Лиге Европы. Наставник отдал предпочтение другим исполнителям атакующей линии.

В заявке греческого клуба оказались Аюб Эль-Кааби и Армандо Гонсалес. Также тренерский штаб рассчитывает на Жоту Силву, который при необходимости может сыграть на позиции центрального нападающего. Именно конкуренция за место на острие атаки стала одной из главных причин отсутствия Яремчука в еврокубковом списке.

Текущий сезон для украинского форварда пока что складывается непросто. Яремчук еще не выходил на поле в официальных матчах, а его роль в составе Олимпиакоса остаётся ограниченной. Ранее также появлялась информация, что клуб может рассмотреть вариант с уходом нападающего во время летнего трансферного окна.

Яремчук присоединился к Олимпиакосу летом 2024 года, однако не смог закрепиться среди основных футболистов команды. Из-за этого во второй части предыдущего сезона украинец выступал на правах аренды за французский Лион.

В составе французского клуба нападающий провел 29 матчей. За это время он забил девять голов и отдал две результативные передачи. После завершения арендного соглашения Яремчук вернулся в Олимпиакос, но на данный момент не входит в ближайшие планы тренерского штаба в еврокубковых матчах.