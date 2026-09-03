Павел Василенко

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не попадет в заявку греческого Олимпиакоса на основной этап Лиги Европы и должен искать новый клуб для продолжения карьеры.

Главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар в ближайшее время определится с футболистами, на которых будет рассчитывать в официальных матчах. В настоящее время в составе Олимпиакоса находятся 23 легионера, однако на еврокубки греческий клуб сможет заявить лишь 17 из них.

Окончательный список еще не сформирован, однако имена некоторых футболистов, которые не нужны тренерскому штабу, уже известны. Среди них – Роман Яремчук.

«Кого Мендилибар отчислит? Некоторые имена очевидны. Во-первых, в списке не будет Яремчука. Украинец точно уйдет из клуба», – сообщили журналисты Sport24.gr.

30-летний футболист после завершения прошлого сезона вернулся в Олимпиакос из аренды во французском Лионе.

В текущем сезоне Яремчук не попал в заявку Олимпиакоса ни на один официальный матч. Украинец пропустил две встречи квалификации Лиги чемпионов, матч Кубка Греции и остался вне состава в двух стартовых турах чемпионата страны.