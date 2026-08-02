Сергей Разумовский

Кудривка представила два новых комплекта формы, в которых команда будет выступать в сезоне 2026/27.

Один комплект выполнен в синем цвете, а другой — в бело-голубом. Именно в новой форме Кудривка может дебютировать в Украинской Премьер-лиге.

В первом туре чемпионата Кудривка сыграет против Шахтера. Матч состоится 3 августа на Арене Львов. Начало встречи запланировано на 18:00.

Этот поединок мог стать особенным для летнего новичка Кудривки Ивана Петряка. Украинский вингер получил бы возможность доказать «горнякам», что в свое время они напрасно не дали ему достаточного шанса.

Однако Петряк не сможет принять участие в матче против бывшего клуба. Шахтер не включил футболиста в свою заявку, из-за чего он до сих пор не отбывал дисквалификацию.