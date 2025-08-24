Постекоглу может вернуться в АПЛ
Победитель Лиги Европы сейчас без клуба
около 2 часов назад
Эндж Постекоглу / Фото - Getty Images
Бывший наставник Тоттенхэма Энж Постекоглу вошел в список потенциальных преемников Нуну Эшпириту Санту во главе Ноттингем Форест, сообщает журналист Маттео Моретто в Х.
Форест рассматривает вариант со сменой тренера из-за разногласий тренера и владельца команды Евангелоса Маринакиса и спортивного директора клуба Эду.
59-летний наставник в АПЛ имел опыт работы с Тоттенхэмом, который привел к победе в Лиге Европы на фоне провального выступления в чемпионате.
