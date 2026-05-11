Сергей Разумовский

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов может пропустить длительный период из-за травмы и вернуться на поле только в начале 2027 года. Ранее футболист перенес операцию.

Как сообщает Yeni Mesaj, причиной столь долгого восстановления могла стать халатность медицинского штаба клуба. Из-за этого украинский центрбек рискует потерять почти целый год карьеры.

Батагов в нынешнем сезоне успел хорошо зарекомендовать себя в составе Трабзонспора. Украинец неоднократно попадал в символические сборные тура турецкой Суперлиги и привлекал внимание своей стабильной игрой в обороне.

Также защитник находился в поле зрения тренерского штаба сборной Украины еще при Сергее Реброве. Учитывая его прогресс в Турции, Батагов мог рассчитывать на шанс в национальной команде.

В ближайшее время сборная Украины может получить нового главного тренера. По имеющейся информации, одним из главных кандидатов является итальянский специалист Андреа Мальдера. Для Батагова это могла бы быть возможностью проявить себя и побороться за дебют в составе сине-желтых.

Однако из-за травмы и длительного восстановления футболист, скорее всего, не сможет воспользоваться этой возможностью в ближайшее время. Вопрос, получит ли он возможность заявить о себе в сборной после возвращения, остается открытым.

Напомним, Трабзонспор ранее досрочно потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов. Команда украинцев не сможет финишировать на втором месте в турецкой Суперлиге.