Сергей Разумовский

Александр Поворознюк-младший получил новую должность в структуре Ингульца. Сын президента клуба Александра Поворознюка стал вице-президентом. Об этом официально сообщила пресс-служба Ингульца.

Поворознюку-младшему 19 лет. Помимо работы в клубной структуре, он также является футболистом и выступает на позиции нападающего. В первой части сезона форвард несколько раз участвовал в матчах первой команды. В целом он четыре раза попадал в заявку Ингульца: трижды на поединки Первой лиги и один раз на игру Кубка Украины.

В клубе подчеркнули, что Ингулец стремится развиваться не только как профессиональная команда, но и как среда для роста молодых игроков. В заявлении пресс-службы отмечается, что клуб делает ставку на новое поколение, готовое работать ради результата и защищать цвета команды на футбольном поле.

В клубе также подчеркнули, что привлечение молодых людей к развитию Ингульца является подтверждением правильного направления работы. Руководство команды планирует и в дальнейшем работать над инфраструктурой, ставить амбициозные цели и воспитывать профессиональных футболистов.

Также в заявлении клуб поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что впереди команду ждут новые вызовы, матчи и победы.

Прошлый сезон Ингулец завершил на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. В Кубке Украины команда смогла дойти до четвертьфинала.