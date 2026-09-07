Павел Василенко

Президент Ингульца Александр Поворознюк в интервью сайту «Украинский футбол» подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с Василием Кобиным. По его словам, решение уволить тренера было принято сегодня.

«Это мы прекратили сотрудничество с Кобиным», – заявил Поворознюк, добавив, что на данный момент команду временно возглавит помощник тренера.

Кто станет постоянным наставником, руководство пока не определилось.

Президент Ингульца подчеркнул, что расставание с Кобиным произошло мирно и без конфликтов. Главной причиной решения он назвал нежелание повторять ситуацию прошлого сезона, когда команда весной находилась на четвертом месте, но затем шесть туров подряд не могла победить.

«Я не хочу, чтобы у меня повторился прошлый год. Команду нужно встряхнуть. Васильевич, наверное, уже просто устал на одном месте. Мне кажется, что он уже исчерпал себя в «Ингульце», – объяснил Поворознюк.

В то же время он положительно оценил работу специалиста, отметив, что Кобин в свое время хорошо работал с молодыми футболистами. Президент также предположил, что тренер может иметь предложения от других клубов.

В настоящее время Ингулец ищет нового наставника, однако конкретных кандидатов Поворознюк пока не видит.

Кобин возглавлял команду с 15 июня 2024 года. За это время под его руководством клуб провел 69 матчей: 20 побед, 21 ничья и 28 поражений.

В настоящее время Ингулец имеет семь очков и занимает восьмое место в Первой лиге.