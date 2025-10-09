Павел Василенко

Звезда мадридского Реала Винисиус Жуниор столкнулся с серьезной проблемой сегодня утром, так как его дом в районе Ла Моралеха загорелся.

Пожар начался в подвале дома, где находится сауна, и все из-за неисправности электроустановок.

Marca сообщает, что сауна полностью сгорела и над домом появилась туча дыма, а вызов в пожарную службу поступил около 11 часов по местному времени. На место происшествия были направлены две команды пожарных, которым удалось взять огонь под контроль.

Однако огонь охватил два этажа дома и нанес значительные повреждения. Сообщений о пострадавших или отравлении дымом не поступало, так как дома никого не было.

На момент пожара Винисиус был далеко в Сеуле, Южная Корея, где Бразилия будет играть товарищеский матч в пятницу, а через четыре дня сыграет с Японией.