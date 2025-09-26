Слухи о возможном трансфере вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора продолжают набирать обороты. По информации TBR Football, на которую ссылается Transfer News Live, английские Арсенал, Челси, Ливерпуль и Манчестер Сити уже вышли на контакт с представителями бразильца.

Руководство Реала может рассмотреть продажу 25-летнего игрока летом 2026 года, если он не продлит действующий контракт, который действует до середины 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 170 миллионов евро.

Сам Винисиус остаётся одним из ключевых исполнителей мадридцев, однако переговоры о новом соглашении пока не дали результата.

В прошлом туре чемпионата Испании Реал обыграл Леванте, а Винисиус Жуниор забил гол и отдал голевую передачу.