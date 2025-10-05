Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал уверенную победу своей команды над Вильярреалом со счетом 3:1 в рамках 8-го тура Ла Лиги.

Тренер особенно подчеркнул значимость игры Винисиуса Жуниора, который оформил дубль и стал одним из ключевых творцов успеха сливочных.

«Нам пришлось усердно работать ради победы. В первом тайме нам не хватало скорости в передачах, но когда мы занимали необходимые позиции, мы создавали моменты. Это была серьезная и важная победа для всех. Теперь мы движемся дальше.

Винисиус провел очень хорошую игру и сыграл решающую роль не только благодаря первому голу, но и за счет численного преимущества, которое мы из-за него создавали. Мне нравится, когда я вижу, как он улыбается и наслаждается игрой. Он был близок к хет-трику и к тому, чтобы закрыть эту игру.

Я рад за него и за команду, потому что нам нужны все, и мы хотели завершить этот цикл на мажорной ноте сегодняшней победой. Он очень важный игрок для команды и клуба благодаря своей способности создавать численное преимущество и трудности для соперника», — сказал Алонсо.