Сергей Разумовский

Каземиро может продолжить карьеру в Интер Майами и стать одноклубником Лионеля Месси. Об этом сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, клуб из МЛС находится на финальной стадии переговоров по трансферу 34-летнего бразильского полузащитника. Ожидается, что в ближайшее время стороны могут согласовать последние детали сделки, после чего переход будет официально оформлен.

В нынешнем сезоне Каземиро продолжает оставаться важной фигурой в центре поля. Выступая за МЮ, опорный полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами для его позиции.

Ранее Каземиро в течение длительного времени защищал цвета Реала, с которым добился множества трофеев, в том числе побед в Лиге чемпионов. Именно в мадридском клубе он стал одним из лучших опорных полузащитников своего поколения. Интересно, что Реал является принципиальным соперником Барселоны, за которую много лет выступал Лионель Месси. Теперь же бразилец и аргентинец могут оказаться по одну сторону поля в Интер Майами.

Также стоит отметить, что Каземиро ранее был включен в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.