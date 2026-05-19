Неймар попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026
Анчелотти удивил многих
около 4 часов назад
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал заявку команды на ЧМ-2026.
В список неожиданно попал форвард Сантоса Неймар.
Заявка сборной Бразилии:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»); Эдерсон («Фенербахче»); Вевертон («Гремио»)
Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриел Магальяес («Арсенал»), Ибанес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Весли («Рома»)
Полузащитники: Бруно Гимараес («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»)
Нападающие: Эндрик («Лион»), Габриел Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).
На ЧМ-2026 Бразилия сыграет в группе С. Соперники – Марокко, Гаити и Шотландия.
Ранее сообщалось, что Неймар рискует пропустить чемпионат мира из-за драки.