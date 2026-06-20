Сергей Разумовский

18-летний вингер Фламенго Райан Роберто находится в шаге от завершения перехода в донецкий Шахтер. Как сообщает Flazoeiro, переговорный процесс между сторонами вышел на финальную стадию, а сам футболист уже начал процедуры, необходимые для оформления трансфера.

По информации источника, накануне Райан Роберто покинул Бразилию и отправился в Сербию. Именно в Белграде молодой бразилец должен пройти медицинское обследование перед потенциальным подписанием контракта с украинским клубом. Если врачи не выявят никаких проблем со здоровьем футболиста, следующим этапом станет его поездка в Украину, где он должен официально оформить соглашение с Шахтером.

Роберто является воспитанником академии Фламенго, однако закрепиться в первой команде действующего победителя Кубка Либертадорес ему пока не удалось. На взрослом уровне в составе Фламенго он провел лишь два матча. Несмотря на это, игрок считается перспективным исполнителем, способным добавить скорости и остроты на флангах атаки.

В последнее время ситуация вокруг футболиста в Фламенго была напряженной. Райан Роберто отказался подписывать новый контракт с клубом, после чего его отстранили от работы с командой. Такое развитие событий заставило руководство Фламенго рассматривать варианты продажи вингера, чтобы не потерять игрока на менее выгодных условиях в будущем.

Ранее сообщалось, что трансфер Райана Роберто может обойтись Шахтеру примерно в 10 миллионов евро. При этом Фламенго, по данным СМИ, намерен сохранить за собой часть экономических прав на футболиста, что позволит бразильскому клубу получить дополнительную прибыль в случае его дальнейшей перепродажи.