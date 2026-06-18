Сергей Разумовский

Шахтёр близок к подписанию очередного перспективного футболиста из Бразилии. По данным TEAMtalk, донецкий клуб фактически вышел на финишную прямую в переговорах по трансферу 18-летнего форварда Фламенго Райана Роберто.

Украинский клуб сумел опередить в борьбе за нападающего ряд известных европейских команд, среди которых называли Челси, Ньюкасл, Лион, Аякс, Монако, Бенфику и Рому. Особо активно за игроком следил Челси, используя свою скаутскую сеть в Южной Америке, а Ньюкасл также рассматривал возможность сделки.

Сообщается, что Шахтёр и Фламенго уже согласовали основные условия перехода, так что до официального объявления остались лишь формальности. Ожидаемая сумма трансфера составляет около 10 миллионов фунтов. Кроме того, бразильский клуб должен получить 10% от будущей перепродажи футболиста.

Вероятно, важным аргументом для Роберто стала репутация Шахтёра, который регулярно открывает молодым бразильцам путь в Европу. В этом сезоне форвард провел 14 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста. Его клаусула во Фламенго составляла 50 миллионов евро.

Ранее наставника Шахтёра Арду Турана признали лучшим тренером сезона-2025/2026 в УПЛ.