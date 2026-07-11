Павел Василенко

Интерес Ливерпуля к центральному защитнику сборной Украины и ПСЖ Илье Забарному набирает обороты. По информации Anfield Scope, важным этапом в возможном трансфере стала личная беседа 23-летнего футболиста с главным тренером мерсисайдцев Андони Ираолой, с которым украинец ранее успешно работал в Борнмуте.

Сообщается, что английский клуб уже прорабатывает варианты сделки с ПСЖ. Одним из наиболее реалистичных сценариев называют аренду с обязательством или правом дальнейшего выкупа. Сам Забарный положительно относится к возможности продолжить карьеру на «Энфилде» и не скрывает своей заинтересованности в переходе.

В настоящее время стороны продолжают переговоры, пытаясь согласовать формат потенциальной сделки и ее финансовые условия.

В прошлом сезоне украинский защитник провел 37 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Его контракт с французским клубом действителен до лета 2030 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.