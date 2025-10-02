Павел Василенко

Украинский футбол понес болезненную утрату – преждевременно ушел из жизни бывший профессиональный арбитр Андрей Кутаков, который в свое время работал на матчах Украинской Премьер-лиги.

О смерти сообщила ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета. Причины смерти на данный момент остаются неизвестными.

Вместе с братом Дмитрием Андрей обслуживал поединки чемпионата Украины – от Второй лиги до высшего дивизиона. Впоследствии он завершил судейскую карьеру и начал тренерскую деятельность, тогда как Дмитрий получил трехлетнюю дисквалификацию от футбольной деятельности.

Футбольное сообщество выражает соболезнования родным и близким Андрея Кутакова.