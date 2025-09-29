Трагедия в испанском футболе: скончался молодой вратарь Рауль Рамирес
Кипер погиб в результате удара по голове в матче пятого дивизиона
около 12 часов назад
19-летний вратарь клуба Колиндрес Рауль Рамирес умер от травмы, полученной во время матча чемпионата Испании против Ревильи. После столкновения с соперником он получил удар по голове, что вызвало остановку сердца. Тренер Рафа де Пенья и медицинская сестра с трибун оказали первую помощь, но уже в машине скорой помощи у футболиста случился повторный приступ. Игрока доставили в больницу, где на следующий день он умер.
Королевская испанская футбольная федерация в своих соцсетях выразила соболезнования родным и команде:
RFEF присоединяется к семье, друзьям и товарищам по команде в трауре по Раулю Рамиресу Осорио, вратарю клуба Колиндрес, который сегодня ушел из жизни. Мы всеми силами поддерживаем кантабрийский футбол. Никто не должен уходить так рано. Покойся с миром.
Ранее, также в результате травмы головы погиб воспитанник лондонского Арсенала.
