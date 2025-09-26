Воспитанник лондонского Арсенала Билли Вигар умер в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Молодой игрок получил тяжелую травму головы во время матча Чичестер Сити — Уингейт энд Финчли, который проходил в субботу. На 15-й минуте после падения он ударился головой о газон. Ему оказали первую помощь и вертолетом доставили в больницу, но футболист впал в кому и позже умер.

Мы глубоко потрясены известием о смерти Билли Вигара. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, близким и всем сотрудникам клуба Чичестер Сити в это чрезвычайно тяжелое время, — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Билли Вигар провел 22 матча за команду Арсенала U-18 и пять игр за U-21, прежде чем продолжить карьеру в нижних английских лигах.