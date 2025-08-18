Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино решительно осудил расистские инциденты на матчах Кубка Германии в Лейпциге и Потсдаме и пообещал поддержку пострадавшим игрокам.

«Я повторяю это и продолжу делать – в футболе нет места расизму или любой другой форме дискриминации», – сказал он после событий в воскресенье.

Инфантино ожидает, что Немецкий футбольный союз (DFB) и немецкая полиция проведут расследование и накажут виновных.

«ФИФА, ассоциация игроков и вся футбольная общественность твердо поддерживают пострадавших от этих инцидентов. Мы полны решимости обеспечить уважение и защиту игроков, а также принять соответствующие меры организаторами соревнований и правоохранительными органами».

Во время матча Локомотив Лейпциг против Шальке (0:1) Кристофер Антви-Аджей сообщил арбитру, что с трибун в его адрес выкрикивали расистские оскорбления. Затем арбитр остановил матч на несколько минут при счёте 0:0.

Поединок продолжился после того, как комментатор стадиона предупредил зрителей воздержаться от дискриминационных скандирований. Игрока Шальке впоследствии освистали многие болельщики Лейпцига после того, как он коснулся мяча. Антви-Аджей затем подал жалобу, и полиция начала расследование.

Руководство Локомотива Лейпциг сначала сообщило об отсутствии доказательств оскорблений, но затем извинилось перед игроком и Шальке. Тренер гостей Мирон Муслич раскритиковал реакцию болельщиков Лейпцига, осудивших Антви-Аджейя.

Реакция болельщиков на стадионе в Потсдаме была абсолютно противоположной. После оскорбления в адрес игрока Кайзерслаутерна в кубковом матче против РСВ Айнтрахт Штансдорф (7:0), виновный был установлен благодаря быстрому вмешательству зрителей и охраны, и обе группы болельщиков затем скандировали «Нацисты прочь».