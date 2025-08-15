Сергей Стаднюк

В 1/32 финала Кубка Германии Байер на выезде разгромил Гросашпах.

Матч начался с неожиданной паузы: уже на 18-й минуте игру остановили из-за грозы, и команды больше получаса находились в раздевалке. После возобновления игры Патрик Шик на 32-й минуте открыл счет ударом головой, а вскоре спас команду, вынеся мяч со своей линии ворот. До перерыва преимущество Байера так и осталось минимальным.

Во втором тайме гостям помогло численное преимущество: сначала хозяева остались вдесятером после удаления капитана Челикташа, а затем — вдевятером после красной карточки Тасделена. Этим Байер воспользовался в полной мере: на 74-й минуте Артур удвоил счет, на 84-й Кофане довел его до 3:0, а уже через несколько минут юбилейный, 100-й матч за клуб, Гримальдо отметил реализованным пенальти, установив окончательные 4:0.

Байер выиграл матч и вышел в 1/16 финала Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/32 финала

Гросашпах – Байер 0:4

Голы: Шик, 32, Артур, 74, Кофане, 84, Гримальдо, 87 (пен.)

Удаления: Челикташ, 67 (вторая ЖК), Тасделен, 82