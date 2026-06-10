Президент Кудровки Роман Солодаренко подтвердил, что Александр Протченко продолжит работу с командой и останется главным тренером на следующий сезон.

По словам руководителя клуба, сразу после завершения последнего матча в клубе планируется провести внутреннее совещание с тренерским штабом и управленческим персоналом. После этого будет пересмотрен бюджет, определены потребности команды и сформулированы задачи на новый сезон.

Матч только вчера закончился. Конечно, будут изменения в команде, будет усиление, будет пересмотрен бюджет, будут поставлены задачи на следующий сезон с учетом того, что мы получили в этом сезоне. В ближайшее время соберемся с тренерским составом, управленческим персоналом и поставим задачи. Послушаем тренера, что ему нужно для нового сезона, какое усиление, какие позиции и сформируем задачи на следующий сезон. Тренером в «Кудривке» на следующий сезон остается Александр Протченко.

По поводу долгов, вбросов и такого непонятного информационного давления, которое было создано перед первой и второй играми горе-блогерами, зарабатывающими на этом свои лайки, деньги. Этому доказательство была вчерашняя игра – все видели, как команда выкладывается, как она играет за эмблему, за болельщиков. Когда футболисты после игры благодарили команду и говорили о том, что они все отдают и отдадут за эмблему «Кудривки» – это доказательство того, что, если бы были такие значимые проблемы, как пишут – это было бы немного по-другому.

Все, что происходит внутри коллектива – это наша внутренняя история, которую мы самостоятельно сможем решить. Мы решим и работаем дальше. У нас костяк команды остается, мы продолжаем работать и никакие информационные давления на нас не повлияют. В нашем коллективе нормальная рабочая дружеская атмосфера и мы дальше продолжаем работать, – сказал Солодаренко в интервью Tribuna.com.