Павел Василенко

Сезон 2025/26 начался для Наполи не очень хорошо. В СМИ появились сообщения о том, что Антонио Конте может уйти в отставку с должности главного тренера команды, хотя президент клуба Аурелио Де Лаурентис решительно опровергает эти утверждения.

В прошлом сезоне Наполи выиграл чемпионат Италии под руководством Конте.

Летом сообщалось, что итальянский тренер стремится усилить состав команды. Его желание было выполнено, и, среди прочих, контракты получили Кевин Де Брюйне и Расмус Хойлунд.

Несмотря на это, последние результаты Наполи оставляют желать лучшего. В воскресенье неаполитанцы проиграли Болонье со счетом 0:2. В Лиге чемпионов они выиграли лишь один из четырех матчей.

В Неаполе обострилась ситуация после последнего поражения. Итальянские СМИ сообщили о встрече между Конте и Де Лаурентисом, которая, как ожидается, состоится в ближайшие дни.

Некоторые журналисты даже предположили, что тренер хочет покинуть клуб. Однако президент Наполи решительно опроверг эти сообщения.

«Уход Конте? Это выдумка. Я горжусь тем, что рядом со мной в клубе и в команде есть такой человек. Он гарант для нашего клуба, игроков и болельщиков», – приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

На данный момент Наполи занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка в 11 матчах.