Конте отреагировал на фиаско Наполи в игре против ПСВ: «Благо команды – это то, что имеет значение»
Итальянский тренер объяснил разгром проблемами
28 минут назад
Главный тренер Наполи Антонио Конте сделал резкое заявление после разгромного поражения своей команды от ПСВ в Эйндховене со счетом 6:2 в матче Лиги чемпионов. На послематчевой пресс-конференции итальянский специалист отметил, что впереди у клуба сложный сезон, и подчеркнул, что такой результат не является случайным.
Наставник связал поражение с неудачной трансферной кампанией и потерей командной сплоченности. По его словам, из-за ограниченного состава в прошлом году клубу пришлось активно подписывать новых игроков, однако приход сразу девяти футболистов нарушил баланс внутри коллектива.
«В прошлом году мы выиграли чрезвычайный и невероятный чемпионат с большой сплоченностью. На мой взгляд, девять новых игроков было слишком много. Мы не были сбалансированы.
И старые, и новые игроки должны улучшить свою игру. Нам нужно вернуться к прошлому году, когда на кону было только благо Наполи. Благо отдельного человека ни на что не способно. Благо команды – это то, что имеет значение.
Если мы выигрываем, все хорошо; если проигрываем, все плохо? Вы все хвалили выбор четырех полузащитников... Баланс, который мы нашли сейчас – лучший. Наличие двух очень атакующих вингеров вообще не дает нам никакой стабильности, и я не думаю, что правильно жертвовать одним из полузащитников», – подвел итог Антонио.