Главный тренер Наполи Антонио Конте сделал резкое заявление после разгромного поражения своей команды от ПСВ в Эйндховене со счетом 6:2 в матче Лиги чемпионов. На послематчевой пресс-конференции итальянский специалист отметил, что впереди у клуба сложный сезон, и подчеркнул, что такой результат не является случайным.

Наставник связал поражение с неудачной трансферной кампанией и потерей командной сплоченности. По его словам, из-за ограниченного состава в прошлом году клубу пришлось активно подписывать новых игроков, однако приход сразу девяти футболистов нарушил баланс внутри коллектива.