Президент Кудровки Роман Солодаренко рассказал, наложен ли на клуб трансферный запрет и существует ли ещё задолженность перед УАФ.

Сняли трансферный бан? Да, это правда.

Задолженности перед футболистами никакой нет, все погашено. Задолженности перед УАФ нет, трансферных банов нет, поэтому спокойно регистрируем всех футболистов, которых подписали в это межсезонье.

Как я и обещал, к первой игре у нас все будет хорошо, поэтому все исправлено и мы работаем в штатном режиме и в приподнятом настроении готовимся к матчу с Шахтером.

Планируем усилиться еще двумя футболистами. Говорить фамилии пока не буду, но есть два легионера, которых планируем дозаявить. Они не из чемпионата Украины, – сообщил Солодаренко в интервью UA-Футбол.