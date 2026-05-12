Сергей Разумовский

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе с поста руководителя мадридского клуба. Как сообщает AS, соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, состоявшейся после заседания совета директоров Реала.

В последнее время вокруг будущего Переса появились слухи о том, что он может досрочно покинуть пост президента клуба. Впрочем, сам глава мадридцев фактически опроверг эти разговоры и дал понять, что не планирует уходить в отставку.

Во время общения с журналистами Перес поблагодарил присутствующих за участие в пресс-конференции и в ироничной форме сообщил, что не собирается складывать полномочия. По словам президента Реала, вместо отставки он намерен объявить о проведении досрочных выборов.

Напомним, в прошлом году Перес был переизбран президентом Реала. Его действующий мандат рассчитан до 2029 года, так что формально он имеет право оставаться на посту еще несколько лет.

