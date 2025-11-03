Президент СК Полтава Сергей Иващенко в интервью сайту "Украинский футбол" прокомментировал постановление Верховного Суда, согласно которому КРАИЛ оштрафовала ООО СК Полтава на 2,4 млн гривен.

«Если Верховный Суд считает, что мы что-то нарушили, то виноват президент клуба, который подписывал договор со спонсором. Постановление Верховного Суда есть, так что будем его выполнять.

Ну вот сейчас одним из спонсоров Украинской Премьер-лиги является подобная компания. И другие букмекерские конторы и игровые платформы [сотрудничают с футбольными клубами]. Ну, то же самое, но, я не понимаю, есть одно трактование закона, а есть другое... Разве букмекерские конторы, как и казино, не запрещено рекламировать?

Не маленькая сумма, но и не космическая. Неприятно, но переживем. На функционировании клуба это никак не отразится. Игроки, тренеры и другие работники СК Полтава могут не переживать, зарплаты, как и прежде, будут выплачиваться вовремя».