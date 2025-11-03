Сергей Разумовский

Верховный Суд Украины отклонил кассационную жалобу Полтавы и оставил в силе решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) о штрафе 2,4 млн грн за рекламу казино. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

КРАИЛ наложила санкцию еще в мае 2024-го на ООО «СК Полтава» за нарушение требований к рекламе в сфере азартных игр. В декабре 2023-го клуб разместил на видеоэкране на Крещатике ролик с товарными знаками казино. Впоследствии экспертная комиссия при ВГО «Всеукраинская рекламная коалиция» своим решением признала материал как рекламу азартных игр.

Клуб настаивал, что это было промо бренда спонсора – ООО «Айфар Груп». Однако безрезультатно: в сентябре 2024 года окружной, а в феврале 2025-го апелляционный суд отказали в иске; 28 октября 2025-го Верховный Суд окончательно оставил кассацию без удовлетворения. Это высшая возможная инстанция в Украине.

В турнирной таблице УПЛ Полтава имеет лишь шесть очков и занимает последнее место. Ранее наставник Игорь Тимченко раскритиковал отношение арбитров к команде.