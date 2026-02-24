Павел Василенко

Президент СК Полтава Сергей Иващенко в интервью сайту «Український футбол» рассказал, в каком городе и на какой арене «горожане» проведут матч 18-го тура УПЛ против Кудривки.

«В Киеве, на «Оболонь Арене». Матч состоится, как и планировалось, в следующий понедельник, 2 марта. К сожалению, в настоящее время не только СК Полтава столкнулся с такой проблемой [состояние газона на домашней арене и невозможность играть на нем]... Мы рассматривали несколько вариантов. Один из них отпал, потому что меня опередили представители Кривбасса. Они первыми позвонили и договорились с Колосом о том, что проведут свой домашний матч 18-го тура УПЛ в Ковалевке [против Зари]. У криворожского клуба тоже проблемы с полем на родной арене…»

Поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги между СК Полтава и Кудривкой должен состояться в следующий понедельник, 2 марта. Начало игры запланировано на 13:00.