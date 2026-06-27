Принял решение – известно, завершил ли 35-летний Сидорчук карьеру футболиста
Ранее экс-капитан Динамо начал обучение от УЕФА вместе с Ярмоленко
18 минут назадПодписаться в
Опорный полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук продолжит выступления за бельгийскую команду. Клуб объявил в своем Instagram о подписании нового контракта с украинским футболистом.
Новый контракт 35-летнего хавбека рассчитан еще на один сезон. Предыдущее соглашение Сидорчука с Вестерло должно было завершиться 30 июня этого года, однако стороны договорились о продолжении сотрудничества.
Сидорчук выступает за бельгийский клуб с сентября 2023 года. В Вестерло он перешел из Динамо, а сумма трансфера тогда составила 700 тысяч евро.
В прошлом сезоне украинский полузащитник провел за Вестерло 16 матчей. Результативными действиями Сергей не отметился, однако остался частью состава команды и получил новый контракт.
Кроме выступлений на клубном уровне, Сидорчук также готовится к дальнейшей работе в футболе вне игровой карьеры. Ранее сообщалось, что он начал обучение по программе УЕФА. В одной группе с ним учится вингер Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко.
Таким образом, опытный украинский хавбек проведет в Вестерло по крайней мере еще один сезон и пока не будет завершать карьеру футболиста.