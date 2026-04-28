Изменит поле на кабинет или погонится за рекордом? Раскрыто, каким может быть ближайшее будущее Ярмоленко
Ранее президент Динамо Игорь Суркис обещал, что по завершении карьеры ветеран клуба перейдет на должность спортивного директора
около 2 часов назад
Вингер Андрей Ярмоленко после завершения профессиональной карьеры может перейти на работу в структуру киевского Динамо и занять должность спортивного директора клуба. Однако, перед этим опытный футболист намерен завершить профильное обучение, чтобы подготовиться к новой роли.
Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский. По его словам, Ярмоленко не хочет сразу брать на себя обязанности спортивного директора без соответствующей подготовки и необходимых знаний. Именно поэтому футболист в настоящее время проходит обучение в рамках Академии УЕФА, чтобы получить нужную квалификацию для дальнейшей управленческой работы в футболе.
Как отмечается, обучение Ярмоленко проходит вместе со своим бывшим партнером по Динамо Сергеем Сидорчуком. План состоит в том, что после завершения этого этапа подготовки Андрей сможет постепенно перейти к работе на новой должности в клубной структуре. В то же время сам футболист, по имеющейся информации, хотел бы также посвятить некоторое время семье, чтобы спокойно адаптироваться к новому периоду в жизни после завершения карьеры игрока.
Ожидается, что обучение в Академии УЕФА завершится в сентябре. Именно поэтому не исключено, что последние месяцы футболист еще сможет совмещать игровую карьеру с подготовкой к будущей административной работе. В связи с этим допускается вариант, при котором Ярмоленко продолжит выступления еще примерно на полгода, чтобы плавно завершить один этап и перейти к следующему.
В нынешнем сезоне 36-летний вингер остается важной фигурой для киевской команды. Во всех турнирах он провел 29 матчей и отметился девятью забитыми мячами, подтверждая, что даже в 36 лет способен приносить пользу на поле. Действующий контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.
