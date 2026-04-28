Сергей Разумовский

Вингер Андрей Ярмоленко после завершения профессиональной карьеры может перейти на работу в структуру киевского Динамо и занять должность спортивного директора клуба. Однако, перед этим опытный футболист намерен завершить профильное обучение, чтобы подготовиться к новой роли.

Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский. По его словам, Ярмоленко не хочет сразу брать на себя обязанности спортивного директора без соответствующей подготовки и необходимых знаний. Именно поэтому футболист в настоящее время проходит обучение в рамках Академии УЕФА, чтобы получить нужную квалификацию для дальнейшей управленческой работы в футболе.

Как отмечается, обучение Ярмоленко проходит вместе со своим бывшим партнером по Динамо Сергеем Сидорчуком. План состоит в том, что после завершения этого этапа подготовки Андрей сможет постепенно перейти к работе на новой должности в клубной структуре. В то же время сам футболист, по имеющейся информации, хотел бы также посвятить некоторое время семье, чтобы спокойно адаптироваться к новому периоду в жизни после завершения карьеры игрока.

Ожидается, что обучение в Академии УЕФА завершится в сентябре. Именно поэтому не исключено, что последние месяцы футболист еще сможет совмещать игровую карьеру с подготовкой к будущей административной работе. В связи с этим допускается вариант, при котором Ярмоленко продолжит выступления еще примерно на полгода, чтобы плавно завершить один этап и перейти к следующему.

В нынешнем сезоне 36-летний вингер остается важной фигурой для киевской команды. Во всех турнирах он провел 29 матчей и отметился девятью забитыми мячами, подтверждая, что даже в 36 лет способен приносить пользу на поле. Действующий контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис ответил, продолжит ли Ярмоленко контракт с Динамо ради рекорда УПЛ.