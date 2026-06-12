Сергей Разумовский

Немецкий Айнтрахт пополнил состав своей команды U-21 украинским опорным полузащитником Давидом Рамакі. Франкфуртский клуб официально сообщил, что с 19-летним футболистом заключено трёхлетнее соглашение.

До переезда в Айнтрахт украинец защищал цвета Любека, где прошёл весь путь в клубной вертикали. Рамакі начинал выступления в команде U-17, затем закрепился на следующих ступенях и в конце концов попал в заявку основного состава. Свою немецкую страницу карьеры Рамакі открыл после выступлений за МФК Бровары.

В сезоне 2025/26 полузащитник отыграл 20 матчей за первую команду Любека в Региональной лиге Норд, и этот отрезок стал для него важным шагом вперёд. Ранее он также неплохо проявил себя в составе U-21 Любека: в Ландеслиге Гольштейн Рамакі провёл 13 поединков и записал на свой счёт один гол.

Ранее защитник сборной Украины Юхим Конопля сменил Шахтёр на менхенгладбахскую Боруссию.