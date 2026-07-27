Присоединится к двукратному финалисту ЛЧ последних лет – экс-защитник Ман Сити нашел новый клуб
Он долго был основным защитником «горожан» и ушел вместе с Гвардиолой
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший центральный защитник Манчестер Сити Джон Стоунз приблизился к переходу в миланский Интер. По информации инсайдера Фабрицио Романо, которую он опубликовал в соцсети X, стороны уже достигли принципиальной договоренности по поводу будущего трансфера английского футболиста.
Сообщается, что на данный момент клубам и представителям игрока осталось уладить формальные вопросы и официально оформить сделку. Ожидается, что контракт Стоунза с Интером будет рассчитан до 2028 года. Если соглашение будет завершено, англичанин получит возможность продолжать выступления на высшем уровне в одном из ведущих клубов итальянского футбола.
На этот момент Джон Стоунз находится в статусе свободного агента. Его контракт с Манчестер Сити завершился, после чего футболист получил возможность самостоятельно выбирать новую команду. Миланский Интер воспользовался ситуацией и сделал активные шаги для подписания опытного защитника.
Стоунз провел в составе Манчестер Сити десять сезонов. За это время он сыграл за манчестерскую команду почти 300 матчей во всех турнирах, а также завоевал значительное количество командных трофеев. Англичанин длительное время оставался одним из ключевых защитников клуба.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Стоунза также проявлял туринский Ювентус. Однако на данный момент именно Интер находится ближе всего к завершению переговоров с футболистом.
В прошлом сезоне 32-летний английский защитник 18 раз выходил на поле. Результативными действиями он не отметился.