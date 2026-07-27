Сергей Разумовский

Бывший центральный защитник Манчестер Сити Джон Стоунз приблизился к переходу в миланский Интер. По информации инсайдера Фабрицио Романо, которую он опубликовал в соцсети X, стороны уже достигли принципиальной договоренности по поводу будущего трансфера английского футболиста.

🚨🔵⚫️ Inter are closing in on John Stones deal to join as free agent, as revealed today.



Formal steps to follow but agreement in principle being sealed with the English centre back.



Contract until June 2028.



Exclusive story from the afternoon, confirmed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fBcBiwgsWC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Сообщается, что на данный момент клубам и представителям игрока осталось уладить формальные вопросы и официально оформить сделку. Ожидается, что контракт Стоунза с Интером будет рассчитан до 2028 года. Если соглашение будет завершено, англичанин получит возможность продолжать выступления на высшем уровне в одном из ведущих клубов итальянского футбола.

На этот момент Джон Стоунз находится в статусе свободного агента. Его контракт с Манчестер Сити завершился, после чего футболист получил возможность самостоятельно выбирать новую команду. Миланский Интер воспользовался ситуацией и сделал активные шаги для подписания опытного защитника.

Стоунз провел в составе Манчестер Сити десять сезонов. За это время он сыграл за манчестерскую команду почти 300 матчей во всех турнирах, а также завоевал значительное количество командных трофеев. Англичанин длительное время оставался одним из ключевых защитников клуба.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Стоунза также проявлял туринский Ювентус. Однако на данный момент именно Интер находится ближе всего к завершению переговоров с футболистом.

В прошлом сезоне 32-летний английский защитник 18 раз выходил на поле. Результативными действиями он не отметился.