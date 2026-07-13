Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании 22-летнего бразильского полузащитника Челси Андрея Сантоса.

Как сообщила пресс-служба манкунианского клуба, контракт с футболистом рассчитан до 2031 года. Соглашение также включает опцию продления еще на один сезон. Финансовые детали трансфера официально не раскрываются.

Ранее The Athletic сообщал, что структура сделки составит 48+2 миллиона фунтов, где 2 миллиона предусмотрены в виде легкодостижимых бонусов. Также отмечалось, что Челси получит 10% от суммы следующего трансфера бразильского хавбека.

Сантос перешел в Челси зимой 2023 года из бразильского Васку да Гама. Тогда лондонский клуб заплатил за него 12,5 миллиона евро. После переезда в Европу футболист выступал на правах аренды за Ноттингем Форест и Страсбур.

Прошлым летом Андрей Сантос провел свой первый полноценный сезон в составе Челси. Центральный полузащитник сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Для Манчестер Юнайтед этот трансфер стал усилением центральной линии поля на долгосрочную перспективу. Бразилец должен стать частью нового проекта клуба и конкурировать за место в основном составе уже с ближайшего сезона.

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